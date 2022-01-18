В НИЦ имени Гамалеи рассказали о разработке вакцины против трех штаммов коронавируса

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В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывают модернизированную вакцину, более эффективно защищающую от трех вариантов коронавируса. Об этом сообщил профессор и заведующий отделом данного центра Александр Бутенко.

Он подчеркнул, что в настоящее время ведется работа по модернизации «Спутника V».

— Это будет комбинированная вакцина, которая сможет более эффективно защитить от разных вариантов коронавируса, в том числе и от «дельты», и китайского варианта 2019 года — начала 2020 года, и от штамма «омикрон», — пояснил он в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что это очень перспективная работа и ученые постараются сделать все возможное, чтобы выполнить ее в ближайшее время. По словам Бутенко, с этой вакциной связаны большие надежды на полную победу над пандемией коронавируса.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие домашнего режима для пенсионеров из-за распространения «омикрона». Было принято решение продлить до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан.