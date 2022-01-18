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Собянин продлил действие домашнего режима для пенсионеров из-за распространения «омикрона»

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Собянин продлил действие домашнего режима для пенсионеров из-за распространения «омикрона»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Действие домашнего режима для пенсионеров продлили в Москве до 1 апреля 2022 года на фоне массового распространения агрессивной мутации коронавируса «омикрон». Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 18 января.

Мы пока не знаем, насколько новый штамм опасен для старшего поколения. Чтобы не подвергать его дополнительному риску, я принял решение продлить до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан, — заявил глава города в личном блоге.

Помимо этого, Сергей Собянин сообщил, что удаленный режим работы для 30 процентов сотрудников продлили в столице из-за обострения ситуации со штаммом коронавируса «омикрон».

Также москвичи с симптомами ОРВИ или повышенной температурой тела (до 38 градусов) смогут получить медицинскую помощь у дежурного врача поликлиник без записи. Количество таких специалистов в городе из-за нестабильной ситуации с коронавирусом и массового распространения «омикрон»-штамма существенно выросло. Теперь дежурные специалисты могут не только осматривать и консультировать пациентов, а также брать ПЦР-тесты, но и проводить анализы крови, ЭКГ и другие необходимые дополнительные обследования.

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 1838 человек от коронавируса. Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 911 329 пациентов.

Собянин продлил действие домашнего режима для пенсионеров из-за распространения «омикрона»

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