Собянин продлил действие домашнего режима для пенсионеров из-за распространения «омикрона»

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Действие домашнего режима для пенсионеров продлили в Москве до 1 апреля 2022 года на фоне массового распространения агрессивной мутации коронавируса «омикрон». Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 18 января.

— Мы пока не знаем, насколько новый штамм опасен для старшего поколения. Чтобы не подвергать его дополнительному риску, я принял решение продлить до 1 апреля 2022 года домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан, — заявил глава города в личном блоге.

Помимо этого, Сергей Собянин сообщил, что удаленный режим работы для 30 процентов сотрудников продлили в столице из-за обострения ситуации со штаммом коронавируса «омикрон».

Также москвичи с симптомами ОРВИ или повышенной температурой тела (до 38 градусов) смогут получить медицинскую помощь у дежурного врача поликлиник без записи. Количество таких специалистов в городе из-за нестабильной ситуации с коронавирусом и массового распространения «омикрон»-штамма существенно выросло. Теперь дежурные специалисты могут не только осматривать и консультировать пациентов, а также брать ПЦР-тесты, но и проводить анализы крови, ЭКГ и другие необходимые дополнительные обследования.

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 1838 человек от коронавируса. Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 911 329 пациентов.