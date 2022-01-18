Удаленный режим работы для 30 процентов сотрудников продлен в Москве из-за распространения «омикрона»

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Удаленный режим работы для 30 процентов сотрудников продлили в столице из-за обострения ситуации со штаммом коронавируса «омикрон». Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 18 января.

Глава города также продлил действие домашнего режима для горожан старше 60 лет и имеющих хронические заболевания до 1 апреля 2022 года из-за нестабильной эпидемиологической ситуации.

— Мэрия просит по возможности перевести на дистанционку максимальное количество работников, — передает оперштаб Москвы.

Также москвичи с симптомами ОРВИ или повышенной температурой тела до 38 градусов смогут получить медицинскую помощь у дежурного врача поликлиник без записи. Количество таких специалистов в городе из-за нестабильной ситуации с коронавирусом и массового распространения «омикрон»-штамма существенно выросло. Теперь дежурные специалисты могут не только осматривать и консультировать пациентов, а также брать ПЦР-тесты, но и проводить анализы крови, ЭКГ и другие необходимые дополнительные обследования.

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 1838 человек от коронавируса. Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 911 329 пациентов.

За последние сутки в 85 регионах России выявили 31 252 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 16,1 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни. Также после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром врачей в России за 24 часа полностью выздоровели 24 564 пациента.