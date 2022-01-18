Столичные врачи за сутки вылечили 1838 пациентов от COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 1838 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы во вторник, 18 января.

Таким образом, за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 911 329 пациентов.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 8342 новых случая заболевания COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 821, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 507.

Фото: Оперштаб

Еще 69 пациентов за сутки скончались, говорится в сообщении.

За последние сутки в 85 регионах России выявили 31 252 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 16,1 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни. Также после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром врачей в России за 24 часа полностью выздоровели 24 564 пациента.

17 января глава Минздрава Михаил Мурашко утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса. Теперь к противопоказаниям для вакцинации от COVID-19, в частности, относятся гиперчувствительность к компонентам, аллергия и осложнения после прививок. Кроме того, список дополнен пунктами об острых инфекционных и вирусных заболеваниях.