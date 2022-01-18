Спектр диагностических возможностей дежурных врачей расширили в столице

Фото: Департамент здравоохранения Москвы

Москвичи с симптомами ОРВИ или повышенной температурой тела до 38 градусов смогут получить медицинскую помощь у дежурного врача поликлиник без записи. Количество таких специалистов в городе на фоне нестабильной ситуации с коронавирусом и распространением «омикрон»-штамма существенно выросло.

Из-за обострения эпидемической обстановки в столице расширили возможности дежурных медиков. Теперь они могут не только осматривать и консультировать пациентов, а также брать ПЦР-тесты, но и проводить анализы крови и ЭКГ, и другие необходимые дополнительные обследования.

Также на входах в поликлиники Москвы организован процесс термометрии горожан. Для лиц с повышенной температурой тела создан отдельный маршрут, который ограждает их от здоровых людей.

— В связи с распространением «омикрона» в Москве и увеличивающимся числом вызовов врачей на дом, время ожидания на горячей линии 122 может быть увеличено, — пишет официальный сайт мэра Москвы.

17 января сообщалось, что московские врачи за последние сутки вылечили еще 1805 человек от коронавирусной инфекции. Таким образом за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровел 1 909 491 пациент.

В тот же день стало известно, что ученые Центра имени Гамалеи рассматривают вариант создания вакцины от коронавирусной инфекции на основе сразу нескольких штаммов. Ими могут быть «дельта» и «омикрон». По словам замдиректора центра Дениса Логунова, часть препарата будет защищать привившихся от новых вариантов вируса (на основе штаммов «дельта» или «ухань»), а другая часть (на основе штамма «омикрон») предоставит защиту от вируса, мутировавшего из «омикрона».