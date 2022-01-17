Столичные врачи за сутки вылечили 1805 пациентов от COVID-19

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московские врачи за минувшие 24 часа вылечили еще 1805 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в понедельник, 17 января.

Таким образом за весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровел 1 909 491 пациент.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 7529 новых случаев заражения COVID-19. Число госпитализированных пациентов составило 736, а подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 515.

Еще 67 пациентов за сутки скончалось, говорится в сообщении.

Фото: Оперштаб

За последние сутки в 85 регионах России выявили 30 726 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом 16,3 процента заболевших не имели клинических симптомов болезни. После прохождения лечения от COVID-19 под присмотром медиков в России за 24 часа полностью поправились 19 756 пациентов.

16 января стало известно, что ученые Центра имени Гамалеи рассматривают вариант создания вакцины от коронавирусной инфекции на основе сразу нескольких штаммов. Ими могут быть «дельта» и «омикрон». По словам замдиректора центра Дениса Логунова, часть препарата будет защищать привившихся от новых вариантов вируса (на основе штаммов «дельта» или «ухань»), а другая часть (на основе штамма «омикрон») предоставит защиту от вируса, мутировавшего из «омикрона».