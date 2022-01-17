В России выявили 30 726 новых случаев коронавируса за сутки

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За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 30 726 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в понедельник, 17 января.

При этом 16,3 процента заболевших не имели клинических симптомов болезни.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 7529 случаев инфицирования COVID-19.

За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончались 670 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром медиков в России за 24 часа полностью поправились 19 756 пациентов.

Всего за время пандемии в стране заболели коронавирусом 10 834 260 человек. За весь период распространения инфекции от COVID-19 скончались 321 990 граждан, подытожили в оперштабе.

16 января стало известно, что ученые Центра имени Гамалеи рассматривают вариант создания вакцины от коронавирусной инфекции на основе сразу нескольких штаммов. Ими могут быть «дельта» и «омикрон». По словам замдиректора центра Дениса Логунова, часть препарата будет защищать привившихся от новых вариантов вируса (на основе штаммов «дельта» или «ухань»), а другая часть (на основе штамма «омикрон») предоставит защиту от вируса, мутировавшего из «омикрона».

2 января директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот и станет доступной для россиян через три–четыре месяца. Также он рассказал, что такой препарат эффективен против нового варианта вируса «омикрон».