«Зловещий знак»: в США отреагировали на планы Путина по Украине

Фото: Администрация президента РФ

Эвакуация российских дипломатов с Украины стала еще одним «зловещим» знаком в действиях России в контексте возможного «вторжения» войск. Об этом сообщает The New York Times во вторник, 18 января.

— Постепенный отъезд россиян (а они наверняка знают, что американцы и украинцы следят за этим) стал частью головоломки в вопросе о том, что будет дальше. Это зловещий знак, дополняющий череду показательных действий, таких как кибератаки на украинские министерства на прошлой неделе, а также сообщения компании Microsoft и американского правительства о том, что в украинские сети внедрены, но не активированы в них намного более разрушительные вирусы, — говорится в сообщении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил 17 января, что российские войска и техника начали прибывать в его страну для проведения совместных военных учений. Они состоятся на западе страны неподалеку от Польши и Литвы, а также вдоль границы Украины.

Высокопоставленный украинский руководитель из сферы безопасности в ответ на это заявил изданию, что страна будет полностью окружена равными силами. Вашингтон, по данным газеты, считает, что президент России Владимир Путин в большей степени тактик, чем стратег, и полагает, что он постоянно взвешивает множество различных факторов.

Среди них называются реакция на санкции против российских банков, а также требования отказать Украине во вступлении в НАТО и прекращение продвижения альянса в сторону России. Возможно, Кремль пытается убедить США и Запад в необходимости серьезно отнестись к своим требованиям, отмечает The New York Times.