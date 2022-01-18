Вирусолог объяснил, можно ли заболеть ковидом и гриппом одновременно

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Эксперты регионального Роспотребнадзора определили, что на второй неделе 2022 года в столице выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах. При этом эпидпорог превышен в 46 регионах. Вместе с этим растет заболеваемость коронавирусом из-за нового штамма «омикрон».

Павел Волчков, вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, можно ли заболеть двумя вирусами одновременно, как они будут атаковать организм и может ли одна инфекция оттеснить другую.

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Можно ли заболеть ковидом и гриппом одновременно

— Заболеть ковидом и гриппом одновременно можно. Вы можете еще и бактериальную инфекцию получить: именно ими осложняются вирусные инфекции. Интерфероны защищают вас, но они должны вырабатываться в вашем организме, а не поступать извне. Вирусы могут конкурировать или помогать организму. Например, «омикрон» — это продукт взаимодействия с вирусом иммунодефицита человека. В Африке печальная ситуация с ВИЧ, и там есть места, где в некоторых деревнях заражены все жители, — отметил вирусолог.

Он сказал, что для борьбы с двумя видами вирусов лучше использовать комбинированные вакцины, причем особенно важно стоит отнестись к вакцинации от гриппа летом 2022 года. Это связано с тем, что основные регионы, где грипп мутирует, — юг и юго-восток. И именно оттуда после открытия границ может прийти новая и мощная волна нового штамма.

Эксперты оценили жизнеспособность коронавируса на разных поверхностях.