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Подмосковные врачи рассказали, можно ли детям купаться в проруби

Ирина Игнатенко

Общество
Подмосковные врачи рассказали, можно ли детям купаться в проруби
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Подмосковные педиатры рассказали, можно ли детям купаться в проруби на Крещение. По словам главного внештатного педиатра Минздрава Подмосковья Нисо Одинаевой, от этого мероприятия лучше воздержаться.

Специалисты отмечают, что риск навредить здоровью ребенка при купании в ледяной воде довольно высок.

Врачи отмечают, что детям в возрасте до года купаться в ледяной воде нельзя. Их система терморегуляции еще недостаточно сформирована, и организм испытает колоссальный стресс от резкого перепада температуры. Это может стать причиной остановки дыхания или сердца.

Если ребенок полностью здоров и родители приучили его к закаливанию, то можно обтереть его холодной водой из проруби. Важно: вода в проруби должна быть чистой, а купель — оборудована спусками. После обтирания ребенка нужно вытереть сухим полотенцем и переодеть в сухую одежду. Затем нужно отвести ребенка в теплое помещение и дать сладкое теплое питье, передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого врач рассказал, кому категорически нельзя нырять в прорубь на Крещение.

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