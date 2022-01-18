Москвичи могут записаться к врачу через интернет, по телефону и лично в поликлинике

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Москвичам рассказали о разных способах записи на прием к врачу. Всего жителям столицы доступны три способа: телефон, интернет и лично в самой поликлинике. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий столицы.

В ведомстве уточнили, что для записи к врачу москвичи могут обратиться по нескольким номерам телефонов.

— Текущие способы записи к врачу и обращений за медицинской помощью: телефон круглосуточной службы записи: +7 495 539-30-00; телефон Единой медицинской справочной службы: 122; телефон горячей линии по коронавирусу: +7 495 870-45-09 (ежедневно с 8:00 до 21:00). Проблемы с медицинской помощью: +7 499 251-83-00 (круглосуточно), — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в экстренных случаях скорая помощь доступна по телефону 103.

Кроме того, записаться к врачу можно лично в поликлинике на стойке информации или с помощью электронной регистратуры. Запись также доступна на сайте mos.ru, портале emias.info и в мобильных приложениях «ЕМИАС.ИНФО», «Госуслуги Москвы», «Моя Москва», передает агентство городских новостей «Москва».

Днем ранее, 17 января, сообщалось, что москвичи с симптомами ОРВИ и температурой до 38 градусов могут обращаться к дежурному врачу поликлиники без предварительной записи. Отмечается, что для пациентов с повышенной температурой тела и прочими симптомами ОРВИ предусмотрена специальная маршрутизация. Она позволяет развести поток пациентов с симптомами ОРВИ и тех, кто пришел в поликлинику в связи с другим заболеванием.