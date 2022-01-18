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Ванга предсказала судьбоносные перемены обладательницам шести женских имен

Иван Юминов

Общество
Ванга предсказала судьбоносные перемены обладательницам шести женских имен
Фото: Скриншот из видео Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=l7an_Bkw0G8)

Болгарская прорицательница Ванга предсказала судьбоносные события в первые три месяца 2022 года для обладательниц шести женских имен.

— Эти женщины в ближайшие два-три месяца получат приятную прибавку к личному бюджету. Эти дамы обязательно получат деньги, а у некоторых произойдут радостные события в личной жизни — такие как свадьба или рождение ребенка, — рассказала ясновидящая.

Наибольшими шансами на обретение богатства, по мнению Ванги, располагают женщины с именами Мария, Вероника, Виолетта, Татьяна, Светлана и София. При жизни провидица неоднократно говорила, что дата рождения влияет на успех в финансовой сфере. Также имя человека играет немаловажную роль в его судьбе, отмечает New Inform.

14 января астролог Павел Глоба составил список из шести знаков зодиака, представители которых обречены на счастье. Так, удача Овнов определяется их способностью и скоростью действовать. Представители знака являются рисковыми людьми, которые способны без особых усилий принять верное решение.

Близнецы всегда позитивно настроены, поэтому их любит успех. Они, как правило, не зацикливаются на негативе и плохих мыслях, подчеркнул специалист.

Люди, рожденные под созвездием Девы, успешны в личной жизни. Им доступна возможность создать семью в 2022 году, для чего потребуется уверенность в собственных силах.

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