Торговый комплекс в Южном округе могут закрыть на 90 дней за нарушение санитарных норм

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Каширское шоссе, 19к1 Карта всех событий

Торговый комплекс «Каширский двор» могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против коронавируса. Об этом во вторник, 18 января, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

— Объединением в ходе мониторинга соблюдения объектами торговли режима повышенной готовности были выявлены нарушения в торговом комплексе «Каширский двор», — рассказал главный инспектор.

По его словам, в ходе проверки стало известно, что посетители и сотрудники торгового комплекса находились на его территории без средств индивидуальной защиты. Кроме того, инспекторы выявили случаи неправильного ношения масок: на подбородке. Это, подчеркнул Михайлов, также является нарушением.

Подобные нарушения могут навлечь на торговый комплекс штраф в размере 300 тысяч рублей. А если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека, то могут назначить штраф до миллиона рублей или приостановить деятельность на срок до 90 суток, передает интернет-газета «Глас народа».

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11 января специалисты столичного управления Роспотребнадзора в ходе проверки выявили нарушение санитарных требований в хостеле на севере Москвы и опечатали его помещения. Как отметили в ведомстве, в ходе расследования были выявлены не только нарушения санитарных требований, но и требований, направленных на профилактику распространения коронавируса.

Теперь хостелу грозят приостановление деятельности на срок до трех месяцев или штраф в размере 500 тысяч рублей. Материалы дела переданы в Головинский районный суд города Москвы.