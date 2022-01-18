Любовник «украл» у жительницы Москвы кольцо за 300 тысяч рублей

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Женщина пожаловалась в полицию на возлюбленного, присвоившего ее дорогостоящее кольцо. Об этом во вторник, 18 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам 48-летней женщины, ее спутник забрал у нее кольцо известного премиального бренда и отказывается его возвращать. Стоимость украшения составляет 300 тысяч рублей.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

До этого сообщалось, что двое мужчин ворвались в квартиру престарелого москвича, распылили ему в лицо газовый баллончик и забрали крупную сумму денег. Вскоре после нападения пенсионера доставили в больницу, где медики диагностировали у него химический ожог и кровоизлияние в глаза. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой».