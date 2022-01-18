Риелтор объяснил, что выгоднее: аренда или покупка жилья

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Из-за растущих ипотечных ставок жилье в 2022 году будет выгоднее арендовать, чем покупать. Сейчас на рынок начинает выходить большое количество квартир, купленных с инвестиционной целью.

Константин Барсуков, генеральный директор компании «Релайт-Недвижимость», в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, почему аренда выгоднее покупки и к чему приведет такая ситуация на рынке жилья.

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Аренда станет выгоднее ипотеки? Варианты развития

— Если мы говорим про финансовую часть, то очень редко покупка в ипотеку была выгоднее аренды, которая давала доходность на уровне 4 процентов годовых. А ипотека была выше этой ставки. Чтобы ипотека была на уровне, сопоставимом с платой за аренду, она должна быть на уровне 6,5 процента годовых. Такое есть в семейной ипотеке и было локально на вторичном рынке жилья. С 2016 года до конца 2021 года проценты на недвижимость в некоторых сегментах выросли на 100 процентов. Кто еще даст такую доходность? — сказал эксперт.

Он отметил, что востребованность ипотеки обусловлена отсутствием нормального рынка долгосрочной аренды. По его словам, раз в 8–10 лет на рынке недвижимости России происходит обвал цен. В 2022 году из-за потребительского спроса глобального снижения не будет, однако в 2023–2024 годах его можно ожидать.

Стоимость нового жилья в столичном регионе выросла на 80 процентов за два года.