Столтенберг призвал Россию пересмотреть разрыв отношений с НАТО

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России следует пересмотреть решение о разрыве дипломатических отношений с НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во вторник, 18 января.

— Мы также призываем Россию пересмотреть свое решение разорвать дипломатические связи с НАТО, — рассказал чиновник.

НАТО сочетает сдерживание и оборону с диалогом в отношении Москвы, уточнил он. Союзники по альянсу, как заверил генсек, готовы возобновить обмены брифингами по учениям и политике в ядерной сфере.

Альянс также намерен обсуждать с Россией контроль над вооружениями, подчеркнул он. Столтенберг призвал Москву к серьезному взаимодействию по снижению рисков систем ядерного оружия и ракетных систем, отмечает РИА Новости.

17 января СМИ сообщили, что США и ЕС больше не рассматривают возможность отключения России от системы SWIFT. Исключение России из системы по всем направлениям слишком деликатно для участников переговоров.

Данный шаг, как уточняется, способен привести к дестабилизации финансовых рынков и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры. Переговоры между Брюсселем и Вашингтоном сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. При этом Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать импорт газа и нефти из России.