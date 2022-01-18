В Подмосковье с сентября 2021 года купили более 13 тысяч билетов по «Пушкинской карте»

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Студенты и школьники Московской области активно используют возможности «Пушкинской карты» и купили с сентября 2021 года больше 13 тысяч билетов на различные мероприятия, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Больше всего подмосковной молодежи интересен театр, туда было приобретено 11,2 тысяч билетов. Еще тысяча приходится на музеи.

В программе участвуют около сорока домов культуры, 16 театров и 15 музеев, а по всей Московской области в программе участвуют 65 учреждений сферы культуры.

«Пушкинская карта» является масштабным проектом, запущенным 1 сентября 2021. Картой можно расплачиваться при покупке билетов на культурные мероприятия, список которых можно посмотреть на сайте Культура.рф.

Условия получения Пушкинской карты прежние, она выдается всем гражданам России от 14 до 22 лет при наличии подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг. Получить виртуальную карту можно в мобильном приложении «Госуслуги.Культура» или в пластиковый вариант в отделении «Почта Банка».

Также следует напомнить, что лимит денежных средств на карте возобновляется с 1 января каждого года, а в 2022 сумму увеличили до 5000 рублей.

Ранее также сообщалось что с помощью «Пушкинской карты» можно будет приобрести билеты на отечественные фильмы. Такая возможность появится с 1 февраля.