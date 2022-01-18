Microsoft приобретет Activision Blizzard за 68 миллиардов долларов

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Компания Microsoft объявила о планах приобрести разработчика игр Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации во вторник, 18 января.

— Это приобретение ускорит рост игрового бизнеса Microsoft на мобильных устройствах, ПК, консолях и в облаке, а также предоставит строительные блоки для метавселенной. Microsoft приобретет Activision Blizzard по цене 95 долларов за акцию в рамках полностью денежной сделки на сумму 68,7 миллиарда долларов, включая чистые денежные средства Activision Blizzard, — говорится в сообщении.

В результате слияния Microsoft станет третьей по величине игровой компанией по выручке после Tencent и Sony. Корпорация после сделки получит права на франшизы Warcraft, Call of Duty, Overwatch и Diablo.

Пост гендиректора Activision Blizzard продолжит занимать Бобби Котик. После закрытия сделки она будет подчиняться Филу Спенсеру, главе Microsoft Gaming, отмечается на сайте Microsoft.

3 января компания Apple стала первой в истории, чья капитализация превысила отметку в три триллиона долларов. Стоимость акции организации тогда выросла до 182,58 доллара.

Apple возглавляет список крупнейших по капитализации компаний, хотя в октябре 2021 года она ненадолго уступала место Microsoft. Последняя с капитализацией 2,5 триллиона долларов занимает вторую строчку списка, а третье место занимает Saudi Aramco.