Актер Иван Краско начал терять зрение

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Народный артист России Иван Краско начал терять зрение и признался, что это сильно осложняет его жизнь.

В августе прошлого года 91-летний актер перенес коронавирус и микроинсульт. Он начал жаловаться на скачки давления, трудности при хождении, и вот теперь директор Краско рассказал о том, что актер стал слепнуть, пишет «Комсомольская правда».

— Лучше со зрением не становится, хотя это, наверное, естественно. Я уже все больницы прошел, но пока ничего не помогает. Теперь я не могу читать: пропала резкость зрения. Из-за этого не могу и выступать на радио, хотя раньше готов был работать там даже бесплатно! — рассказал актер.

Также Краско рассказал, что теперь живет как в тумане и даже не узнает людей на улице. По его словам, с ним здороваются, жмут руку, а он в ответ может уточнить, кто сейчас перед ним стоит.

— Иван Иванович катастрофически слепнет. В его глазах — вся его жизнь, работа в профессии. Но тут заметное ухудшение. Особенно после инсульта, — рассказал директор Краско.

Если в прошлом году актер, испытывая трудности с передвижением, не планировал оставлять сцену, то теперь ему пришлось отказаться от всех ролей. Единственный спектакль, в котором остался Краско, — «Я вернулся в мой город», где актер появляется в самом финале.

Ранее врачи порекомендовали артисту вести здоровый образ жизни и в особенности отказаться от курения и употребления спиртных напитков. Также медики посоветовали актеру побольше отдыхать, спать и сохранять нервы.