Эксперт перечислил ценные виды советского антиквариата, которые можно найти дома

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Советские значки, которые можно найти в вещах дома, могут стоить десятки и даже сотни тысяч рублей. Об этом сообщил эксперт-оценщик антикварного магазина Олег Пономаренко.

— Из того, что реально найти дома, — например, советские значки 1920-40-х годов, или серебряные изделия, портсигары «царской» 84-й пробы. Среди икон попадаются редкие экземпляры — владельцы могут даже не догадываться об их стоимости, — отметил эксперт в интервью РИАМО.

Кроме того, у людей дома могут обнаружиться премии, которые давали политикам и ученым, они также представляют ценность. Выгодно можно будет продать золотые часы, советские часы-хронографы. Будут высоко оценены и фарфоровые статуэтки — их стоимость будет выше, если они были созданы до конца сталинской эпохи, так как над ними работали еще мастера царского времени.

Также выгодно продать можно книги, если они выпущены до 1917 года и имеют большое количество иллюстраций.

Цену старинным вещам, по словам эксперта, добавляет необычная гравировка, например, «бойцу ОГПУ» или «сотруднику НКВД» либо «от князя такого-то».

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