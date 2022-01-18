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Протоиерей Батаногов пояснил, как правильно отметить Крещенский сочельник

Ирина Игнатенко

Общество
Протоиерей Батаногов пояснил, как правильно отметить Крещенский сочельник
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Православные отмечают сегодня Крещенский сочельник, канун одного из главных христианских праздников — Крещения Господня. Как правильно провести этот день, рассказал протоиерей Алексей Батаногов.

Для верующего это день молитвы и воздержания. В этот день особенно важно не допускать ссор, не обижаться.

— Крещенский сочельник — это день строгого поста. Устав церкви предполагает постную пищу довольно строго. Утром совершается богослужение. В конце богослужения — великое освещение воды. Люди приходят в храм за святой водой — это очень хорошо. Очень важно быть на службе. Сегодня вечером будут богослужения накануне Крещения, — отметил он в комментарии Life.ru.

По словам священника, купаться в проруби на Крещение для верующего человека не обязательно — это не церковная традиция, а народная. Поэтому каждый человек должен решать сам, хочет он это делать или нет, с учетом состояния здоровья. Если человек делает это без веры, а просто для адреналина, то лучше воздержаться от купаний.

До этого подмосковные врачи рассказали, можно ли детям купаться в проруби.

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