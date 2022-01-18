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Песков допустил участие Путина в крещенских купаниях в Подмосковье

Иван Юминов

Общество
Песков допустил участие Путина в крещенских купаниях в Подмосковье
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин может принять участие в крещенских купаниях в Подмосковье. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков во вторник, 18 января.

— Если он решит это сделать, то мы вам сообщим. Если он решит, то, наверное, это может быть только Подмосковье, — рассказал представитель Кремля.

Вокруг Кремля проблематично найти прорубь, приводит слова Пескова ТАСС.

17 января в МЧС сообщили, что более 13 тысяч спасателей обеспечат безопасность крещенских купаний в России. Противопоказаниями к погружению являются ряд заболеваний, например, сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, уточнили в ведомстве.

Дежурить у купелей также будут 2450 единиц техники, в том числе примерно 200 плавсредств и судов на воздушной подушке. Места купаний планируется оборудовать безопасными сходами к воде, палатками для переодевания и обогрева, а также установить освещение на месте.

Обязательным условием в санкционированных местах совершения обряда является дежурство спасателей, полиции и медиков. По предварительным оценкам, оборудованные купели посетят свыше 1,3 миллиона верующих.

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