Meta назвала причину блокировки страницы делегации России в Вене

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Страницу российской делегации на переговорах в Вене в Facebook заблокировали по ошибке. Об этом сообщили в пресс-службе Meta во вторник, 18 января.

— Эта страница была ошибочно заблокирована нашими автоматизированными инструментами и уже восстановлена, — говорится в сообщении.

Организация принесла извинения пользователям за любые неудобства в связи с этим, отмечает РИА Новости.

16 января Роскомнадзор потребовал от Meta, которая владеет социальной сетью Facebook, разблокировать страницу делегации России в Вене на переговорах по военной безопасности и контролю вооружения. Помимо этого, в ведомстве потребовали предоставить объяснения причины таких ограничений.

Составители направленного компании Meta письма отметили, что блокировка противоречит ключевому принципу свободного распространения информации и доступа к ней без препятствий. Такие действия в Роскомнадзоре расценили как цензуру, что запрещено Конституцией России.

В тот же день Facebook объяснил такое решение размещением запрещенного контента. Однако представители российской делегации публиковали лишь заявления руководства страны и МИД России.