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Физиогномист считал сигналы, которые Назарбаев подавал в обращении к нации

Ирина Игнатенко

Общество
Физиогномист считал сигналы, которые Назарбаев подавал в обращении к нации
Фото: Пресс-служба Госдумы

Физиогномист Олег Воеводин оценил первое с начала беспорядков в республике обращение бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к нации. По словам эксперта, в своих жестах политик продемонстрировал искреннее переживание за все, что произошло с его страной.

Специалист пояснил, что все жесты Назарбаева свидетельствовали о том, что он говорил честно и искренне.

— Когда он выражал соболезнования семьям погибших в беспорядках и пострадавшим, он немного поджал губы — это показатель сильного внутреннего переживания. Можно сказать, что он всей душой и сердцем беспокоился за этих людей, — отметил эксперт в комментарии «360».

Специалист добавил, что во время слов про целостность страны бывший президент Казахстана немного разжал скрещенные пальцы. Он пояснил, что этот жест показывает, что республика действительно находится в сложной ситуации.

При этом в ходе своей речи Назарбаев немного подавался вперед корпусом. Таким образом он показал, что если возникнет необходимость, то он встанет на защиту своей страны.

В свою очередь эксперт по выявлению лжи и языку жестов Илья Анищенко добавил, что когда Назарбаев говорил об отсутствии какого-либо конфликта среди элит у него повысилась интонация. Поэтому скорее всего спорные моменты все же присутствуют и все не так гладко, передает Life.ru.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к жителям страны 18 января.

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