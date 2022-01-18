«Январские события потрясли Казахстан»: Назарбаев выступил с обращением к народу

Фото: Администрация президента РФ

События, которые произошли в Казахстане в январе, потрясли всю республику. Об этом во вторник, 18 января, заявил первый президент страны Нурсултан Назарбаев в ходе своего обращения к народу.

В своей речи он отметил, что нынешний президент республики Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти.

— Эти события еще раз показывают, что независимость нужно беречь как зеницу ока, как хрупкий сосуд, требующий особо бережного отношения. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ на этот вопрос, — сказал экс-политик.

Назарбаев также уточнил, что никакого конфликта в элитах страны не наблюдается и все слухи на эту тему не имеют под собой почвы.

Бывший казахский лидер добавил, что он является пенсионером и в настоящее время находится на заслуженном отдыхе в столице Казахстана — Нур-Султане.

Видео: Telegram / РИА Новости

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. Помимо этого, режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.

14 января миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана улетели из Казахстана на четырех военно-транспортных самолетах Воздушно-космических сил России. Тогда вместе с военными из Таджикистана домой отправились курсанты Военного института сухопутных войск Казахстана, в котором ранее располагался штаб операции ОДКБ.

15 января десять самолетов с миротворцами вернулись из Казахстана в Россию.