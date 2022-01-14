Миротворцы ОДКБ из трех стран покинули Казахстан

Фото: Минобороны РФ

Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Армении и Таджикистана улетели из Казахстана на четырех военно-транспортных самолетах военно-космических сил России. Об этом стало известно в пятницу, 14 января.

Самолеты Ил-76 вылетели из аэропорта Алма-Аты.

Уточняется, что армянские военнослужащие летят на трех бортах, а военные из Таджикистана — одним.

Вместе с военными из Таджикистана домой отправились курсанты Военного института сухопутных войск Казахстана, в котором ранее располагался штаб операции ОДКБ, передает РИА Новости.

Накануне первые подразделения российских десантников из сил ОДКБ вылетели из аэропорта Алма-Аты. Четыре самолета Ил-76 доставили десантников в Ивановскую область.

Протесты в Казахстане

Ситуация в Казахстане обострилась после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Стоимость газа в Казахстане с 1 января поднялась вдвое — с 60 до 120 тенге за литр.

4 января правительственная комиссия Казахстана пообещала митингующим в городе Актау снизить стоимость газа. Стороны договорились об уменьшении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку кабинета министров. Он заявил, что особая вина за допущение протестов в Казахстане лежит на правительстве страны.

Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. В результате режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны.

6 января первые российские миротворцы из состава соответствующих сил ОДКБ прибыли в Казахстан. По данным на 9 января, жертвами беспорядков оказались более 160 человек, в том числе трое детей.

10 января власти Казахстана сообщили, что в стране нейтрализованы все очаги террористических угроз. Стратегические объекты и вооруженные склады находятся под охраной, аэропорты, кроме Алма-Аты и Талдыкоргана, работают в штатном режиме.