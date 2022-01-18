Врач рекомендовал исключить применение антибиотиков при самостоятельном лечении «омикрона»

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При симптомах коронавируса, вызванного штаммом «омикрон», следует начинать лечение с препаратов из домашней аптечки и исключить применение антибиотиков. Об этом заявил главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников во вторник, 18 января.

— Лечение в данном случае является симптоматическим, а большинство препаратов есть у каждого в домашней аптечке, к тому же все они относятся к безрецептурным лекарственным средствам. Рекомендуется начать терапию с момента возникновения первых симптомов, даже если по каким-то причинам вы не обратились в поликлинику к врачу, — рассказал специалист.

Если температура поднялась выше 38 градусов, следует выпить жаропонижающий препарат, уточнил он. Помочь способны и препараты симптоматического действия, например, капли от насморка, объяснил врач.

При этом, как считает Тяжельников, ни в коем случае нельзя самостоятельно пить антибиотики. Против вирусов они бесполезны, но дают значительную нагрузку на организм, предупредил представитель ведомства. Вместо них могут быть использованы противовирусные препараты, уточнил специалист.

Он добавил, что от боли в горле помогут антисептические средства в виде пастилок, таблеток для рассасывания, спреев и полосканий. При этих симптомах важно пить больше жидкости, так как организм борется с интоксикацией.

Следует исключить из рациона тяжелую пищу и добавить в меню лимоны и фрукты с высоким содержанием витамина С. Необходимо проветривать помещение, в котором находится больной, делать влажную уборку, приводит слова Тяжельникова РИА Новости.