Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач рекомендовал исключить применение антибиотиков при самостоятельном лечении «омикрона»

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач рекомендовал исключить применение антибиотиков при самостоятельном лечении «омикрона»
Фото: Pexels

При симптомах коронавируса, вызванного штаммом «омикрон», следует начинать лечение с препаратов из домашней аптечки и исключить применение антибиотиков. Об этом заявил главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников во вторник, 18 января.

— Лечение в данном случае является симптоматическим, а большинство препаратов есть у каждого в домашней аптечке, к тому же все они относятся к безрецептурным лекарственным средствам. Рекомендуется начать терапию с момента возникновения первых симптомов, даже если по каким-то причинам вы не обратились в поликлинику к врачу, — рассказал специалист.

Если температура поднялась выше 38 градусов, следует выпить жаропонижающий препарат, уточнил он. Помочь способны и препараты симптоматического действия, например, капли от насморка, объяснил врач.

При этом, как считает Тяжельников, ни в коем случае нельзя самостоятельно пить антибиотики. Против вирусов они бесполезны, но дают значительную нагрузку на организм, предупредил представитель ведомства. Вместо них могут быть использованы противовирусные препараты, уточнил специалист.

Он добавил, что от боли в горле помогут антисептические средства в виде пастилок, таблеток для рассасывания, спреев и полосканий. При этих симптомах важно пить больше жидкости, так как организм борется с интоксикацией.

Следует исключить из рациона тяжелую пищу и добавить в меню лимоны и фрукты с высоким содержанием витамина С. Необходимо проветривать помещение, в котором находится больной, делать влажную уборку, приводит слова Тяжельникова РИА Новости.

Читайте также:
Врачи Коронавирус Лекарства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Александр Лосото
Александр Лосото

Что несет новая волна коронавируса

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Все мнения
О проекте