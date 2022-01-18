Колдун предсказал гибель Нью-Йорка от крупнейшего наводнения в 2022 году

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Мексиканский колдун Антонио Васкес заявил, что США в 2022 году столкнутся с серьезными экономическими проблемами, а Нью-Йорк накроет наводнение.

На одном из саммитов он предсказал, что в недалеком будущем жителей США ждут сложные испытания. По его словам, несмотря на то, что проблемы с климатом останутся серьезной проблемой всего мира, больше всего от этого пострадает именно Нью-Йорк.

Прорицатель уточнил, что на город обрушится наводнение, которого еще не видел мир. При этом руководство и граждан США ждут колоссальные экономические проблемы, приводит слова Васкеса New Inform.

9 января профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих заявил, что Земля стоит на пороге шестой волны массового вымирания. Он напомнил, что ранее во Всемирном фонде дикой природы заявили, что в ближайшие десять лет на планете могут исчезнуть миллионы представителей флоры и фауны.

Земля находится на пороге самого массового вымирания видов со времен исчезновения динозавров, считает он. Ученый отметил, что не менее серьезный ущерб, чем глобальные извержения вулканов или астероиды, планете могут нанести наводнения, засухи и лесные пожары, которые произошли из-за изменения климата.

Также Эрлих подчеркнул, что научное сообщество умалчивает о причинах потенциальной шестой волны вымирания. Ранее на планете произошло пять массовых вымираний видов.

Самое известное случилось 66 миллионов лет назад. Это было вызвано астероидом и привело к исчезновению динозавров.