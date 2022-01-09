Профессор предупредил о шестой волне массового вымирания на Земле
Профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих сообщил, что Земля стоит на пороге шестой волны массового вымирания.
Он напомнил, что ранее во Всемирном фонде дикой природы заявили, что в ближайшие десять лет на планете могут исчезнуть миллионы представителей флоры и фауны. Земля находится на пороге самого массового вымирания видов со времен исчезновения динозавров.
— Массовое вымирание — лишь одна из взаимосвязанных экзистенциальных угроз, с которыми сталкивается цивилизация, другие включают нарушение климата, глобальное отравление и возобновление гонки ядерных вооружений, — заявил профессор.
Ученый отметил, что не менее серьезный ущерб, чем глобальные извержения вулканов или астероиды, планете могут нанести наводнения, засухи и лесные пожары, которые произошли из-за изменения климата.
Также Эрлих подчеркнул, что научное сообщество умалчивает о причинах потенциальной шестой волны вымирания.
— Слишком много людей, а самые богатые из них потребляют слишком много, и все это усугубляется гендерным фактором, расовым и экономическим неравенством, — пояснил он, передает издание Daily Mail.
Ранее на планете произошло пять массовых вымираний видов. Самое известное случилось 66 миллионов лет назад, оно было вызвано астероидом и привело к исчезновению динозавров.
Стало известно, что грозит планете после исчезновения пчел. Вопрос вымирания пчел за последние годы превратился в острую проблему, захватившую практически всю планету. Чтобы привлечь внимание людей к этому, голливудская актриса Анджелина Джоли приняла участие в фотосессии для журнала National Geographic. На фото насекомые облепили лицо и тело звезды.