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Профессор предупредил о шестой волне массового вымирания на Земле

Юлия Курганова

Общество
Профессор предупредил о шестой волне массового вымирания на Земле
Фото: Pixabay

Профессор Стэндфордского университета Пол Эрлих сообщил, что Земля стоит на пороге шестой волны массового вымирания.

Он напомнил, что ранее во Всемирном фонде дикой природы заявили, что в ближайшие десять лет на планете могут исчезнуть миллионы представителей флоры и фауны. Земля находится на пороге самого массового вымирания видов со времен исчезновения динозавров.

— Массовое вымирание — лишь одна из взаимосвязанных экзистенциальных угроз, с которыми сталкивается цивилизация, другие включают нарушение климата, глобальное отравление и возобновление гонки ядерных вооружений, — заявил профессор.

Ученый отметил, что не менее серьезный ущерб, чем глобальные извержения вулканов или астероиды, планете могут нанести наводнения, засухи и лесные пожары, которые произошли из-за изменения климата.

Также Эрлих подчеркнул, что научное сообщество умалчивает о причинах потенциальной шестой волны вымирания.

— Слишком много людей, а самые богатые из них потребляют слишком много, и все это усугубляется гендерным фактором, расовым и экономическим неравенством, — пояснил он, передает издание Daily Mail.

Ранее на планете произошло пять массовых вымираний видов. Самое известное случилось 66 миллионов лет назад, оно было вызвано астероидом и привело к исчезновению динозавров.

Стало известно, что грозит планете после исчезновения пчел. Вопрос вымирания пчел за последние годы превратился в острую проблему, захватившую практически всю планету. Чтобы привлечь внимание людей к этому, голливудская актриса Анджелина Джоли приняла участие в фотосессии для журнала National Geographic. На фото насекомые облепили лицо и тело звезды.

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