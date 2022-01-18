Астролог перечислила запретные вещи во время ретроградного Меркурия

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Ретроградность Меркурия дает необъективную оценку происходящему, вся информация искажается и ускользает что-то очень важное до того момента, пока он не вернется в свое привычное положение. Об этом «Вечерней Москве» заявила астролог Светлана Кройцер.

— С 14 января по 4 февраля Меркурий будет действовать на людей непривычным образом, начиная вносить задержки и препятствия в дела, создавая проблемы в коммуникациях, конфликтность в отношениях, проблемы с договорами, документацией, разные транспортные задержки. Такое положение заденет не только людей, но также повлияет на работу связи, бизнеса, инвестиций, финансов, сферу образования, поездки, оформление билетов, — рассказала специалист.

Людям в данный период, по ее словам, нельзя заключать важные договора и сделки, начинать новые дела и проекты, а также покупать любую технику и гаджеты. При этом не возбраняется завершать текущие дела, возвращать общение с людьми из прошлого, проводить ремонт и работать над своим мышлением.

Ретроградный Меркурий хоть и считается сложным положением, зато он помогает пересмотреть устоявшиеся сферы, объяснила астролог. Он может приносить какие-то новые креативные идеи, которые обязательно дадут свои плоды в будущем, заключила Кройцер.

14 января астролог Павел Глоба составил список из шести знаков зодиака, представители которых обречены на счастье. Так, удача Овнов определяется их способностью и скоростью действовать. Представители знака являются рисковыми людьми, которые способны без особых усилий принять верное решение.

Близнецы всегда позитивно настроены, поэтому их любит успех. Они, как правило, не зацикливаются на негативе и плохих мыслях, подчеркнул специалист.

Люди, рожденные под созвездием Девы, успешны в личной жизни. Им доступна возможность создать семью в 2022 году, для чего потребуется уверенность в собственных силах.