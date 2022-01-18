Мишустин объявил о переносе инвестиционного форума в Сочи из-за COVID-19

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Российский инвестиционный форум, запланированный в Сочи на 17-19 февраля, перенесен из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 18 января.

— Сегодня главы регионов должны быть на своих территориях, на местах и вместе с жителями оперативно решать возникающие вопросы, принимать меры для противодействия распространению вируса. В этой связи правительством принято решение о переносе Российского инвестиционного форума с февраля на более поздний срок, — рассказал чиновник.

Власти вернутся к данному вопросу после улучшения эпидемиологической обстановки, приводит слова Мишустина Telegram-канал правительства.

18 января Мишустин также заявил, что работодателям следует по возможности перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями, подчеркнул он.

Бизнесу также следует обратить внимание на тестирование сотрудников, которые не перешли на удаленку, подчеркнул он. Успех борьбы с пандемией коронавируса зависит от бесперебойной работы системы ОМС и первичного звена здравоохранения, заключил премьер-министр.