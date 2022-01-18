Мишустин призвал бизнес перевести персонал на удаленную работу

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Работодателям следует по возможности перевести персонал на дистанционную работу. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 18 января.

— Обращаюсь к работодателям: чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями, — рассказал председатель правительства.

Бизнесу также следует обратить внимание на тестирование сотрудников, которые не перешли на удаленку, подчеркнул он. Успех борьбы с пандемией коронавируса зависит от бесперебойной работы системы ОМС и первичного звена здравоохранения, приводит слова Мишустина ТАСС.

11 января в ФМБА сообщили, что тест-система для выявления штамма коронавируса «омикрон», созданная агентством, зарегистрирована в России. Набор реагентов предназначен для использования в клинической лабораторной диагностике. Разработка позволяет за 1,5 часа с высокой чувствительностью выявлять и дифференцировать в одной пробирке геноварианты вирусов «омикрон» и «дельта».