Молния ударила в самолет при заходе на посадку в аэропорту Сочи

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Молния ударила в самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» при посадке на аэродроме Сочи. Об этом сообщили в операторе кубанских аэропортов «Аэродинамика» во вторник, 18 января.

— Рейс «Уральских авиалиний» при заходе на посадку подвергся удару молнии. Воздушное судно было отстранено от полетов для проверки технического состояния, — говорится в сообщении.

Пассажиров рейса переоформили на следующий рейс перевозчика. Борт приземлился благополучно, пострадавших в результате инцидента нет, отмечает РИА Новости.

11 января самолет авиакомпании S7, следовавший из Москвы в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловий. Отмечается, что вылет рейса из Даламана в Анталью запланирован на 02:30 по местному времени, точное время вылета будет зависеть от погодных условий в пункте назначения.

На время ожидания пассажирам предоставлено питание и напитки. Пассажирам, которые ожидают вылета из Антальи в Москву, тоже предоставили питание и напитки, а также предложили размещение в гостинице.