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Самолет Москва — Анталья приземлился в Даламане из-за плохих метеоусловий

Юлия Курганова

Происшествия
Самолет Москва — Анталья приземлился в Даламане из-за плохих метеоусловий
Фото: Pixabay

Самолет авиакомпании S7, следовавший из Москвы в Анталью, сел в Даламане из-за плохих метеоусловий. Об этом во вторник, 11 января, сообщила представитель компании.

— Во время выполнения рейса S7 3741 из Москвы в Анталью экипаж принял решение совершить посадку на запасном аэродроме в Даламане в связи с плохими метеоусловиями в аэропорту Антальи, — рассказала она.

Отмечается, что вылет рейса из Даламана в Анталью запланирован на 02:30 по местному времени, точное время вылета будет зависеть от погодных условий в пункте назначения.

На время ожидания пассажирам предоставлено питание и напитки. Пассажирам, которые ожидают вылета из Антальи в Москву, тоже предоставили питание и напитки, предлагается размещение в гостинице, добавила представитель перевозчика, передает РИА Новости.

10 января пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП при посадке в Белгороде. В международном аэропорту Белгорода пассажирский самолет «Сухой Суперджет» (SSJ-100) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при посадке. Лайнер выкатился на 40 метров от посадочной полосы.

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