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Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП при посадке в Белгороде. Видео

Илья Ашуров

Происшествия
Пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП при посадке в Белгороде. Видео
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В международном аэропорту Белгорода пассажирский самолет «Сухой Суперджет» (SSJ-100) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при посадке. Об этом в понедельник, 10 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства отметил, что самолет выкатился на 40 метров от посадочной полосы.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что инцидент произошел с бортом авиакомпании Red Wings, который вылетел из Домодедова. Самолет SSJ-100 приземлился в Белгороде в 10:47 по московскому времени.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент происшествия.

Видео: Telegram / Baza

В момент происшествия на борту самолета находились 47 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

— Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Выяснением причин происшествия занимается комиссия Росавиации, к работе которой привлечены сотрудники авиакомпании, — рассказали в пресс-службе Red Wings.

Telegram-канал Baza сообщает, что во время посадки самолет не смог затормозить и на скорости выкатился на поле. Возможной причиной происшествия могла стать погода в Белгороде. В настоящее время там идет мокрый снег.

На прошлой неделе в аэропорту китайского города Ханчжоу загорелся российский самолет Ту-204 авиакомпании «Авиастар-Ту». На момент инцидента борт находился на земле. Огонь распространился в грузовом отсеке.

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