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Самолет российской авиакомпании «Авиастар-Ту» загорелся в аэропорту Китая

Полина Долганова

Происшествия
Самолет российской авиакомпании «Авиастар-Ту» загорелся в аэропорту Китая
Фото: Youtube / 21 fact

В аэропорту китайского города Ханчжоу загорелся российский самолет Ту-204 авиакомпании «Авиастар-Ту». Об этом в субботу, 8 января, сообщили в Telegram-канале портала Aviaincident.

Отмечается, что на момент инцидента борт находился на земле. Огонь распространился в грузовом отсеке.

До этого, 27 декабря, вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Он проводил обследование нефтепровода. По предварительным данным, вертолет вылетел из Ижевска. Известно, что пилот смог выйти на связь со спасателями и сообщить о произошедшем. По предварительной информации, Ми-2 попал в снежный вихрь, после чего рухнул в сугроб.

27 сентября частный вертолет Sud-Aviation Gazelle совершил жесткую посадку в Елизовском районе Камчатского края. В МЧС подчеркнули, что в момент посадки под шасси воздушного судна ушел грунт, в результате вертолет опрокинулся на бок.

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