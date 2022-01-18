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Сильный ветер помешал двум самолетам из Москвы сесть в Сочи

Иван Юминов

Общество
Сильный ветер помешал двум самолетам из Москвы сесть в Сочи
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Два самолета из Москвы не смогли приземлиться в Сочи из-за сильного ветра, ливня и грозы. Об этом сообщил оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика» во вторник, 18 января.

— В районе аэропорта Сочи сохраняются сложные погодные условия, сопровождаемые порывистым ветром, ливнями и грозами. По данным на 18:30 18 января, еще два рейса «Аэрофлота», направлявшихся в Сочи, ушли на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные Воды, — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, на территории Большого Сочи ожидаются грозовые ливни, порывистый ветер до 17 метров в секунду, а также снег в горной местности. Аэропорт, как уточнили в «Аэродинамике», в настоящее время работает в штатном режиме, а улучшение погодных условий ожидается после 21:00, отмечает РИА Новости.

18 января в «Аэродинамике» сообщили, что молния ударила в самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» при посадке на аэродроме Сочи. Воздушное судно было отстранено от полетов для проверки технического состояния.

Пассажиров рейса переоформили на следующий рейс перевозчика. Борт приземлился благополучно, пострадавших в результате инцидента нет.

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