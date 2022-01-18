Стало известно, как Елизавета II заставила покраснеть Мадонну

Фото: instagram.com/lina_dolcevita

СМИ рассказали о курьезной ситуации, которая произошла между британской королевой Елизаветой II и всемирно известной поп-певицей Мадонной на премьере картины «Умри, но не сейчас».

Королева сцены нервничала перед встречей с августейшей особой и тренировалась в исполнении реверанса, дабы не ударить в грязь лицом. Однако при встрече Елизавета II просто-напросто не узнала мировую знаменитость. Она задала Мадонне вопрос по поводу рода ее занятий.

Певица растерялась и не нашлась, что ответить. Ситуацию спас один из сотрудников Букингемского дворца. Он доложил королеве, что ее собеседница является исполнительницей главной песни фильма.

— В самом деле? — искренне удивилась Елизавета II.

В ответ на это Мадонна лишь улыбнулась. В то время как монаршая особа общалась с другими гостями мероприятия, певица нервно хихикала в стороне, пишет Woman.ru.

Елизавета II все еще исполняет королевские обязанности и сохраняет активность в свои 95 лет. Названы четыре правила, которым следует монарх, чтобы поддерживать себя в форме.