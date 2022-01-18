Названы четыре секрета долголетия Елизаветы II

Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

Королева Елизавета II все еще исполняет королевские обязанности и сохраняет активность в свои 95 лет. Названы четыре правила, которым следует монарх, чтобы поддерживать себя в форме.

Известно, что Елизавета II придерживается простых обедов и ужинов, когда не выполняет свои королевские обязанности. Ее бывший шеф-повар Даррен Макгрэди рассказал, что королева предпочитает простые блюда из рыбы или мяса с гарниром из овощей.

Он добавил, что она склонна избегать углеводов, таких как картофель и макароны, особенно вечером. Макгрэди отметил, что типичным обедом для Елизавета II является дуврская соле с увядшим шпинатом.

Кроме того, королева придерживается четырех порционных приемов пищи в день в одно и то же время: завтрак, обед, послеобеденный чай и ужин.

Также Елизавета II остается бодрой в свои годы благодаря регулярным упражнениям. Она никогда не была фанаткой фитнеса, у нее всегда были легкие физические упражнения, включающие регулярные прогулки верхом и ежедневные быстрые прогулки со своими корги, сообщается на портале Express.

Бывший повар Елизаветы II раскрыл ее необычную вкусовую привычку. Выяснилось, что королева иногда позволяет себе полакомиться фастфудом, а особенно — гамбургерами, об этом рассказал ее бывший повар Даррен О’Грэйди.