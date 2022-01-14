Бывший повар Елизаветы II раскрыл ее необычную вкусовую привычку

93-летнюю королеву Елизавету II засняли за рулем внедорожника Land Rover / Фото: https://www.instagram.com/lina_dolcevita/

Королева Елизавета II имеет странную вкусовую привычку. Выяснилось, что королева иногда позволяет себе полакомиться фастфудом, а особенно — гамбургерами. Об этом рассказал ее бывший повар Даррен О’Грэйди, передает The Daily Star.

Несмотря на это, монаршая особа сдержанна в гастрономическом плане. Также она предпочитает здоровое питание и старается избегать вредных лакомств.

— Но когда чувствует, что больше не может побороть желание перекусить, то просит поваров приготовить ей гамбургер. И его Елизавета II ест исключительно без булочек, — поделился О’Грэйди.

В основном в меню королевы Елизаветы II входит мясо и овощные салаты. Кроме этого, она любит манго и шоколад. Примечательно, что в рационе королевы полностью отсутствуют блюда, где есть чеснок, а также рис или макароны.

В конце декабря стали известны секреты отдыха королевских особ. Так, например, Елизавета II каждый раз после тяжелого дня выпивает чашку чая «Эрл Грей». Известно, что некоторые виды чая могут оказывать расслабляющий эффект. Затем королева начинает свой ужин в полном одиночестве. Именно это помогает ей забыть обо всех стрессовых факторах, которые произошли за день. Свой день Елизавета II завершает бокалом шампанского.