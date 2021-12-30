Королевский сон: раскрыты секреты сна Меган Маркл и королевы Елизаветы II

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Перед сном многие люди смотрят фильмы или же любимые телешоу. Однако исследование, которое было опубликовано в Журнале клинической медицине сна, показывает, что данный способ является не самым лучшим для подготовки ко сну. Плохое качества сна, а также бессонница могут быть последствиями просмотра телевизора, считают авторы.

Так, компания Royal CBD исследовала процедуры сна королевских особ. Среди них — Меган Маркл, которая каждое утро встает в 4:15. Несмотря на столь ранний подъем, герцогиня Сассекская успевает сделать все дела, а в конце дня — устать и быстро уснуть. Также Маркл отказывается от кофе. Вместо этого бодрящего напитка, герцогиня предпочитает свежий сок из яблока, капусты, шпината, лимона и имбиря.

Кейт Миддлтон обеспечивает здоровый режим сна, уделяя много внимания последовательности своих действий. Так, герцогиня Кембриджская ежедневно готовит ужин для себя и своей семьи около 18:00, а ложится спать каждую ночь в 22:30. В свой график она также добавляет регулярные физические упражнения в виде пробежки, а также выгуливает собаку, пишет «Eat This, Not That!»

Королева Елизавета II каждый раз после тяжелого дня выпивает чашку Эрл Грея. Известно, что некоторые виды чая могут оказывать расслабляющий эффект и способствовать усталости. Затем королева начинает свой ужин в полном одиночестве. Именно это может помочь забыть обо всех стрессовых факторах, которые произошли за день. Свой день Елизавета II завершает принося в постель один бокал шампанского.

В середине декабря ученые из Колумбийского университета США заявляли, что рацион питания напрямую влияет на качество сна человека, поэтому смена рациона может значительно улучшить сон.