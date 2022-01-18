Дом по программе реновации построили в Хорошево-Мневниках

Фото: Пелагия Замятин

В Хорошево-Мневниках на северо-западе Москвы ввели в эксплуатацию новый жилой дом по программе реновации. Новостройка находится по адресу улица Генерала Глаголева, дом 5, корпус 1, она расположена недалеко от Серебряного Бора.

Квартиры полностью соответствуют стандартам программы реновации, утвержденной постановлением правительства Москвы, а сам дом построен по индивидуальному проекту. Всего в доме 246 квартир: 72 однокомнатные, 104 двухкомнатные и 70 трехкомнатных.

— Новостройку возвели по индивидуальному проекту. Фасады облицованы клинкерной плиткой, повторяющей кирпичную кладку, — заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Новостройка также оборудована для маломобильных жильцов: в четырех квартирах была увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника. Вход в здание, полы вестибюля и лифтового холла расположены на одном уровне, а плитка с шероховатой поверхностью снизит риск падения в любое время года и при любых погодных условиях.

В плане предусмотрена подземная парковка, а на придомовой территории в ближайшее время обустроят детскую игровую площадку и площадки для спорта и отдыха.

С начала запуска программы реновации в 2017 году в Москве построено 177 домов общей площадью 2,3 миллиона квадратных метров. По итогам программы новые квартиры смогут получить около одного миллиона москвичей.

Новостройку также планируют ввести в эксплуатацию до конца 2022 года в районе Марьина Роща.