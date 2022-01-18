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Глоба пообещал удачу на этой неделе четырем знакам зодиака

Иван Юминов

Общество
Глоба пообещал удачу на этой неделе четырем знакам зодиака
Фото: Официальный сайт Павла Глобы

Астролог Павел Глоба заявил, что период до 23 января станет наиболее удачным для четырех представителей зодиакального круга.

Овен

На этой неделе Овнам стоит воспользоваться успехом и пойти на риск. Если они будут действовать четко и быстро, то они смогут покорить любую вершину.

Дева

Девы до конца текущей недели будут полны энергией, что является поводом для завершения накопившихся дел. Особое везение будет сопровождать их 22 и 23 января, поэтому в этот период они смогут решить все сложные ситуации, заверил специалист.

Козерог

Время перемен наступает в жизни Козерогов, уверен астролог. Если представители данного знака смогут выйти из зоны комфорта, то их жизнь изменится в лучшую сторону.

Близнецы

Близнецы преодолеют любые трудности, если смогут отгородить себя от поспешных выводов. Глоба рекомендует им настроится на победу и посвятить время семье, отмечает New Inform.

14 января Глоба составил список из шести знаков зодиака, представители которых обречены на счастье. Так, удача Овнов определяется их способностью и скоростью действовать. Представители знака являются рисковыми людьми, которые способны без особых усилий принять верное решение.

Близнецы всегда позитивно настроены, поэтому их любит успех. Они, как правило, не зацикливаются на негативе и плохих мыслях, подчеркнул специалист.

Люди, рожденные под созвездием Девы, успешны в личной жизни. Им доступна возможность создать семью в 2022 году, для чего потребуется уверенность в собственных силах.

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