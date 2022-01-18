Глоба пообещал удачу на этой неделе четырем знакам зодиака
Астролог Павел Глоба заявил, что период до 23 января станет наиболее удачным для четырех представителей зодиакального круга.
Овен
На этой неделе Овнам стоит воспользоваться успехом и пойти на риск. Если они будут действовать четко и быстро, то они смогут покорить любую вершину.
Дева
Девы до конца текущей недели будут полны энергией, что является поводом для завершения накопившихся дел. Особое везение будет сопровождать их 22 и 23 января, поэтому в этот период они смогут решить все сложные ситуации, заверил специалист.
Козерог
Время перемен наступает в жизни Козерогов, уверен астролог. Если представители данного знака смогут выйти из зоны комфорта, то их жизнь изменится в лучшую сторону.
Близнецы
Близнецы преодолеют любые трудности, если смогут отгородить себя от поспешных выводов. Глоба рекомендует им настроится на победу и посвятить время семье, отмечает New Inform.
14 января Глоба составил список из шести знаков зодиака, представители которых обречены на счастье. Так, удача Овнов определяется их способностью и скоростью действовать. Представители знака являются рисковыми людьми, которые способны без особых усилий принять верное решение.
Близнецы всегда позитивно настроены, поэтому их любит успех. Они, как правило, не зацикливаются на негативе и плохих мыслях, подчеркнул специалист.
Люди, рожденные под созвездием Девы, успешны в личной жизни. Им доступна возможность создать семью в 2022 году, для чего потребуется уверенность в собственных силах.