Великобритания начала поставки гранатометов NLAW на Украину

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Великобритания начала поставки на Украину противотанковых гранатометов NLAW. Об этом заявил украинский журналист Юрий Бутусов во вторник, 18 января.

— Как выяснилось, Великобритания поставляет на Украину новейшее вооружение: один из лучших в мире одноразовых противотанковых гранатометов NLAW с калибром гранаты 150 миллиметров — идеальное оружие для боя в городе и поражения любых типов российских танков, — рассказал публицист.

NLAW, как считает он, является аналогом Javelin для коротких дистанций. С момента включения до момента захвата цели и пуска достаточно максимум пяти секунд, уточнил журналист.

Максимальная дальность прицельной стрельбы для новых модификаций NLAW составляет 800 метров. Точность — почти 100 процентов, приводит слова Бутусова РИА Новости.

В декабре 2021 года сообщалось, что вооруженные силы Украины впервые провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе. Уточняется, что на одном из общевойсковых полигонов в районе проведения операции объединенных сил состоялось практическое выполнение стрельб по броневым объектам личным составом расчетов переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Применение данного ПТРК с целью тренировки личного состава в районе проведения ООС происходило впервые. Стрельба велась по танку в окопе, который находился на расстоянии около 1,5 километра, цель условного противника была поражена.