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Ученые рассказали о пользе кофе при профилактике инсультов

Анастасия Колоскова

Общество
Ученые рассказали о пользе кофе при профилактике инсультов
Фото: Pexels

Несколько чашек кофе в день позволяют снизить риск инсультов на 20 процентов. Такой вывод ученых на основе масштабного исследования был озвучен в ходе европейского кардиологического конгресса.

Участниками эксперимента стали более 450 тысяч пациентов разного возраста. Эксперты выяснили, что тонизирующий напиток не только защищает от инсульта, но и снижает риск внезапной смертности.

Пользу кофе для организма подтвердил невролог и остеопат Александр Евдокимов.

— В кофе содержится много антиоксидантов, которые защищают стенки сосудов от налипания липопротеина низкой плотности. Так они предотвращают появление всем известного «плохого» холестерина. Но важно помнить об одном важном правиле: кофе обязательно пить в умеренных количествах, — цитирует медика Пятый канал.

Евдокимов предупредил, что к употреблению кофе нужно относиться разумно. Так, по его словам, от напитка следует воздержаться пациентам с желудочно-кишечными заболеваниями. У них кофе может вызвать гастрит и даже язвенную болезнь.

До этого о важности употребления кофе с осторожностью рассказали американские диетологи. В небольших количествах напиток оказывает благоприятный эффект, однако чрезмерное его употребление может иметь обратное действие. В больших количествах кофеин может уменьшить мозг и поспособствовать развитию у человека деменции.

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