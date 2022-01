Ученые выявили неожиданную опасность кофе для мозга

Фото: pixabay.com

Чрезмерное употребление алкоголя, сладких напитков и кофе может грозить повреждениями мозга и нарушением когнитивных функций. Об этом рассказали американские диетологи.

Они отметили, что алкоголь способен разрушить нейроны в мозгу.

Кроме того, осторожность также важна в употреблении кофе. В небольших количествах напиток оказывает благоприятный эффект, однако чрезмерное его употребление может иметь обратный. В больших количествах кофеин может уменьшить мозг и поспособствовать развитию у человека деменции, передает Eat This, Not That!.

Накануне врач-кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, какие продукты питания и напитки улучшают работу сердца, а какие наносят вред. По словам специалиста, зеленый чай содержит много кофеина, поэтому в больших количествах может нанести вред здоровью. Лучше заваривать один пакетик чая в течение дня несколько раз — такой напиток будет полезен.

Кроме того, для здоровья сердца стоит есть больше кураги, урюка, изюма, печеных яблок и печеной картошки.