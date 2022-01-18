По маршруту № 53 станут ходить электробусы с 19 января

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Корнейчука Карта всех событий

По маршруту автобусов №53 «Улица Корнейчука - Метро «Владыкино» с 19 января 2022 года начнут ходить электробусы. Об этом во вторник, 18 января, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что маршрут и время работы остаются без изменений.

Электробусы будут курсировать через ул. Белозерская, ул. Лескова, станцию метро «Алтуфьево», ул. Череповецкая, станцию Московских центральных диаметров (МЦД) «Лианозово» (только в сторону станции метро «Владыкино»), ул. Угличская, ул. Илимская, ул. Пришвина, станцию метро «Бибирево», ул. Костромская, ул. Инженерная, станцию МЦД «Бескудниково», Путевой проезд, Алтуфьевское шоссе. Об этом говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что в период новогодних праздников электробусы и автобусы Москвы перевезли более 10 миллионов пассажиров. Мосгортранс сумел обеспечить жителям и гостям столицы бесперебойную работу в новогодние праздники. На городских маршрутах в это время ежедневно работали 6,5 тысячи водителей и более четырех тысяч автобусов и электробусов.