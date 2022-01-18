Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Наденьте чертову маску»: мексиканский ведущий обругал противников вакцинации

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
«Наденьте чертову маску»: мексиканский ведущий обругал противников вакцинации
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мексиканский ведущий новостей Леонардо Швебель на телеканале Telediario Guadalajara не сумел сдержать эмоций в разговоре о противниках вакцинации от коронавируса. Разразившись нецензурной бранью в их адрес, Швебель призвал их носить маски, чтобы не распространять COVID-19.

Поначалу ведущий просто показывал, как правильно надевать медицинскую маску. Но по мере своей речи он распалялся все сильнее и начал ругать противников антиковидных ограничений и вакцинации.

— Вы, проклятые антиваксеры, идиоты, прекратите нести чушь и хотя бы наденьте чертову маску, — заявил он в прямом эфире.

Ведущий также выразил свою поддержку касательно решения правительства мексиканского штата Халиско, где теперь тем, кто приходит в общественные места, заведения массового посещения и развлечения, необходимо иметь сертификат о вакцинации, передает издание El comercio.

1/3
2/3
3/3

Ранее вирусолог Аграновский сравнил «омикрон»-штамм с ветрянкой и корью. Он отметил, что показатель летальности у «омикрона» в несколько раз меньше, чем у «дельты», однако он более заразный и распространяется так же быстро, как ветрянка и корь.

Читайте также:
Телевидение Вакцинация ругань
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Все мнения
О проекте