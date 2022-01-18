«Наденьте чертову маску»: мексиканский ведущий обругал противников вакцинации

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Мексиканский ведущий новостей Леонардо Швебель на телеканале Telediario Guadalajara не сумел сдержать эмоций в разговоре о противниках вакцинации от коронавируса. Разразившись нецензурной бранью в их адрес, Швебель призвал их носить маски, чтобы не распространять COVID-19.

Поначалу ведущий просто показывал, как правильно надевать медицинскую маску. Но по мере своей речи он распалялся все сильнее и начал ругать противников антиковидных ограничений и вакцинации.

— Вы, проклятые антиваксеры, идиоты, прекратите нести чушь и хотя бы наденьте чертову маску, — заявил он в прямом эфире.

Ведущий также выразил свою поддержку касательно решения правительства мексиканского штата Халиско, где теперь тем, кто приходит в общественные места, заведения массового посещения и развлечения, необходимо иметь сертификат о вакцинации, передает издание El comercio.

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Ранее вирусолог Аграновский сравнил «омикрон»-штамм с ветрянкой и корью. Он отметил, что показатель летальности у «омикрона» в несколько раз меньше, чем у «дельты», однако он более заразный и распространяется так же быстро, как ветрянка и корь.