Петр Бирюков рассказал о возобновлении работ по замене лифтов в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Работы по замене лифтов в многоквартирных домах в рамках региональной программы капитального ремонта возобновились в Москве. Об этом в среду, 19 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

По его словам, в 2022 году планируется заменить более 2,2 тысячи лифтов. Работы уже стартовали во всех округах в соответствии с утвержденными графиками. Больше всего новых лифтов появится в Юго-Восточном, Южном и Юго-Западном административных округах.

— Специалисты демонтируют старые и устанавливают новые подъемники. Если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств, — рассказал Бирюков.

Заммэра добавил, что используемое в ходе замены лифтов оборудование произведено в Москве и Московской области. По своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта.

Бирюков также подчеркнул, что лифты в домах меняются строго в год окончания 25-летнего срока их службы. С 2011 года в столице заменили более 39 тысяч лифтов.

Специалисты отреставрировали более 1,7 тысячи объектов культурного наследия в Москве за минувшие 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента культурного наследия (Мосгорнаследие) в среду, 22 декабря. В ведомстве отметили, что за прошедшие месяцы 2021 года реставраторы завершили работы более чем над 170 артефактами.