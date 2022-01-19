Глава ВОЗ предупредил о новых штаммах коронавируса после «омикрона»

Фото: UN Geneva / CC BY-NC-ND 2.0

После распространения штамма коронавирусной инфекции «омикрон» в мире могут появиться новые варианты вируса. Об этом предупредил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

— Эта пандемия еще далека от завершения, и в условиях невероятного распространения «омикрона» во всем мире, вероятно, появятся новые варианты, — сказал он.

Гебрейесус добавил, что в ситуации с новыми вариантами COVID-19 особую важность имеет процесс отслеживания и оценки эпидемиологической обстановки.

Генеральный директор организации подытожил, что течение болезни при штамме «омикрон» хоть и считается легким, однако заболевание само по себе серьезное — «омикрон», как и другие штаммы, может приводить к госпитализациям и к смертям, передает РИА Новости.

Год назад в России началась масштабная вакцинация от коронавируса. С начала пандемии полный курс в России прошли 76,7 миллиона человек, включая 10,6 миллиона граждан, которые привились повторно. По состоянию на 18 января уровень коллективного иммунитета в стране составляет 63,7 процента. При этом в четырех субъектах он превышает 80 процентов: в Севастополе (90 процентов), в Санкт-Петербурге (83,5 процента), в Карелии (81,9 процента) и на Чукотке (81,1 процента).